В России создали смартфонное приложение для проверки на рак кожи

По словам руководителя Научно-практического центра диагностики и лечения опухолей кожи университетской клиники ПИМУ Ирены Шливко, приложение основано на искусственном интеллекте, который обучен на 6 тысячах снимков различных видов рака кожи. Каждый снимок проверяли как минимум два специалиста. Только после этого снимки использовали для обучения ИИ. Благодаря такой базе, приложение, которое называется «ПроРодинки», помогло уже порядка 5,5 тысячам пользователей обнаружить проблемы с новообразованиями кожи.

При этом слово «меланома» не используется в приложении, чтобы не запугивать пациента, тем более если проблема действительно есть. В таком случае приложение просто порекомендует обратиться к врачу, сохранив для специалиста все фото родинки пациента. Если проблемы нет, приложение предложит проверить родинку через несколько месяцев.

Как отмечается, воспользоваться приложением могут пользователи со смартфонами, выпущенными после 2015 года.