В России создали снайперский прицел для поражения цели на расстоянии до 1,5 км

Об этом сообщило агентство ТАСС. Прибор создали специалисты Красногорского завода им. С. А. Зверева, входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Отмечается, что кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20.

Прибор имеет достаточно широкий диапазон поправок по вертикали, что делает его по-настоящему универсальным. По словам гендиректора завода-производителя Александра Новикова, учитывая характеристики прицела, его можно уверенно использовать на расстоянии до 1,5 км.

Также Новикова сказал, что прицел спокойно выдерживает отдачу при установке на крупнокалиберное оружие. «Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции», — подчеркнул специалист.

Источник также сообщает, что выпускать новые прицелы будут под знаменитой маркой «Зенит».