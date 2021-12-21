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В России создали снайперскую винтовку под отечественный и НАТОвский патрон

С уникальной кучностью стрельбы
Владислав Лобаев, гендиректор предприятия Lobaev Arms, заявил, что они разработали снайперскую винтовку, способную также вести огонь натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров, под названием «Опустошитель».
В России создали снайперскую винтовку под отечественный и НАТОвский патрон

На "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра – натовский и отечественный в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы

Владислав Лобаев
гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms

Лобаев отметил, что новое оружие обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты, благодаря чему, винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем американский Barret. Такая высокая точность позволит успешнее справляться с одной из самых сложных задач — борьбой со снайперскими подразделениями противника.

Lobaev Arms принадлежит и самое дальнобойное на сегодняшний день стрелковое оружие. Винтовка «Сумрак» позволяет поражать цель на расстоянии 2,5 километра при точной стрельбе, 4,2 километра — при рекордной стрельбе.

Источник: РИА новости
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