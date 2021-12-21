В России создали снайперскую винтовку под отечественный и НАТОвский патрон

Лобаев отметил, что новое оружие обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты, благодаря чему, винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем американский Barret. Такая высокая точность позволит успешнее справляться с одной из самых сложных задач — борьбой со снайперскими подразделениями противника.



Lobaev Arms принадлежит и самое дальнобойное на сегодняшний день стрелковое оружие. Винтовка «Сумрак» позволяет поражать цель на расстоянии 2,5 километра при точной стрельбе, 4,2 километра — при рекордной стрельбе.