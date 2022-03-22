В России создали собственное оборудование для работы интернета

Как отмечается, фотоприёмники, или фотонные интегральные схемы (ФИС), необходимы для преобразования оптического сигнала в электрический. В России впервые создали полностью отечественное оборудование для подобных задач.

Новая разаработка российских специалистов позволит наладить промышленное производство этих комплектующих на территории страны.

«Основная цель проекта — разработка полностью отечественной технологии производства активных компонентов ФИС. В рамках проекта разрабатываются два типа фотоприёмных модулей на платформе InP. Сейчас выполнено эскизное проектирование одного из типов фотоприёмников, предназначенного для систем мониторинга окружающей среды. В этом году будет завершено эскизное проектирование второй модификации фотоприёмника для систем телекоммуникаций. Также будут изготовлены первые макеты устройств», — отметил руководитель проекта, доцент кафедры нанотехнологии и микросистемной техники ПГНИУ Антон Журавлёв.