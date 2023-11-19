В России создали собственную систему распознавания картинок

Тульские программисты из университета имени Льва Толстого создали программу для распознавания изображений, которая, возможно, станет конкурентоспособной на рынке. Группа исследователей завершила разработку версии для Windows и теперь активно работает над мобильной версией для устройств на Android 7 и выше.

Студенты финализируют последние штрихи, и ожидается, что продукт будет готов к концу года. Интересно, что при создании программы не использовались зарубежные технологии, что делает этот продукт уникальным. Несмотря на это, эффективность программы в распознавании изображений на высоком уровне, даже на мобильных устройствах с частотой 17-18 кадров в секунду.

Главная цель этой разработки — применение в системах дополненной и виртуальной реальности, что делает её перспективной для будущих технологических решений.