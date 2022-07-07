В России создали собственные аэротакси и грузовой беспилотник

Устройство создано специалистами инновационного центра «Бирюч». По словам разработчиков, летательный аппарат можно использовать в пределах городской черты. Это явное конкурентное преимущество модели перед зарубежных конкурентов, которые явно лишние в городе из-за слишком высокого уровня шума.

Сообщается, что создание модели ведётся по двум направлениям: Hi-Fly Taxi и Hi-Fly Cargo. Первое — проект беспилотного аэротакси для быстрого и экологически чистого передвижения в пределах города. Второе — разработка грузового беспилотника для оперативной доставки грузов в труднодоступные локации.

На данный момент Hi-Fly S700 может похвастаться разгоном до 100 км/час. Но есть у него и минусы. Актуальная модель может лететь без подзарядки не более 20-25 минут и на расстояние около 20 км.