В России создали сорт берёз, поглощающих углекислый газ

Воронежский государственный лесотехнический университет (ВГЛТУ) представил новый сорт берёзы УГ-1. Он отличается прямым стволом, высокой устойчивостью к засухе и морозам, а также способностью быстро поглощать углекислый газ. Этот результат был достигнут благодаря работе учёных, которые разработали методы клонирования и тестирования в лаборатории Инжинирингового центра ВГЛТУ.

Исследователи также провели оценку способности различных пород деревьев поглощать углерод. Они создали биоресурсную коллекцию форм и гибридов, включая новый сорт берёзы УГ-1, который прошёл успешные испытания на карбоновом полигоне университета. Этот сорт показал высокую устойчивость к экстремальным температурам и обладает значительной скоростью поглощения углерода, что подтверждается как полевыми, так и тепличными экспериментами.

Берёза УГ-1 также прошла молекулярно-генетические исследования, которые подтвердили её адаптивные свойства к различным условиям, таким как засуха и морозы. Этот новый сорт обещает быть перспективным как для Воронежского региона, так и для других регионов благодаря своей уникальной комбинации устойчивости и высокой скорости роста.