В России создали специальную плёнку для производства солнечных батарей

В России создали специальную плёнку для производства солнечных батарейСамарские учёные разработали гибкую наноплёнку для производства солнечных батарей
Учёные Самарского университета имени С.П. Королёва при участии коллег из Саудовской Аравии и Индии разработали гибкую наноплёнку, которую можно использовать, в том числе для производства солнечных батарей.
Гибкость материала позволит закреплять солнечные батареи непосредственно на одежде, рюкзаках, палатках и других вещах. При производство гибкой наноплёнки обойдётся предприятиям дешевле, чем при выпуске аналогичных жёстких конструкций.
В перспективе на основе синтезируемых наноматериалов можно будет также создавать более дешёвые, более лёгкие и гибкие, как ткань, солнечные элементы, что позволит закреплять их в виде полупрозрачной плёнки. Можно будет даже разработать специальную ткань, производящую электричество для будущей «умной» одежды со встроенными электронными датчиками или гаджетами.