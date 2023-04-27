Наука и технологии
20:41, 27 апреля 2023
1 мин.

В России создали специальную плёнку для производства солнечных батарей

Самарские учёные разработали гибкую наноплёнку для производства солнечных батарей

Учёные Самарского университета имени С.П. Королёва при участии коллег из Саудовской Аравии и Индии разработали гибкую наноплёнку, которую можно использовать, в том числе для производства солнечных батарей.

Гибкость материала позволит закреплять солнечные батареи непосредственно на одежде, рюкзаках, палатках и других вещах. При производство гибкой наноплёнки обойдётся предприятиям дешевле, чем при выпуске аналогичных жёстких конструкций.

В перспективе на основе синтезируемых наноматериалов можно будет также создавать более дешёвые, более лёгкие и гибкие, как ткань, солнечные элементы, что позволит закреплять их в виде полупрозрачной плёнки. Можно будет даже разработать специальную ткань, производящую электричество для будущей «умной» одежды со встроенными электронными датчиками или гаджетами.

Нишант Трипати
Руководитель проекта, доцент кафедры наноинженерии Самарского университета
Новости партнеров
Новости партнеров