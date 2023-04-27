В России создали специальную плёнку для производства солнечных батарей

В перспективе на основе синтезируемых наноматериалов можно будет также создавать более дешёвые, более лёгкие и гибкие, как ткань, солнечные элементы, что позволит закреплять их в виде полупрозрачной плёнки. Можно будет даже разработать специальную ткань, производящую электричество для будущей «умной» одежды со встроенными электронными датчиками или гаджетами.



