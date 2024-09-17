В России создали специальный навигатор для беспилотных автомобилей

Учёные из Национального исследовательского ядерного университета, МИФИ, создали уникальный навигатор для беспилотных автомобилей, который отличается расширенными функциями и возможностью обновления программного обеспечения по воздуху. По словам представителей университета, в России пока нет аналогов этой разработки, что подчёркивает её значимость.

Навигатор работает на телематической платформе FOTA (Firmware On The Air), которая собирает и передаёт информацию о состоянии автомобиля и дорожной ситуации в реальном времени. Платформа может сообщать не только о скоростных ограничениях и перекрёстках, но и о характеристиках дороги, таких как уклон и радиус поворота, а также о проводимых ремонтах.

Руководитель Центра инженерных разработок НИЯУ МИФИ Владимир Клоков отметил, что FOTA — это не просто навигатор, а высокотехнологичный инструмент для беспилотных автомобилей. Он помогает транспортным средствам безопасно ориентироваться на дороге, передавая данные о дорожной инфраструктуре и возможных препятствиях. Клоков также добавил, что эта платформа может улучшить движение на дорогах и будет важным шагом в развитии умной транспортной инфраструктуры и логистики.