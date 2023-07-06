В России создали спутниковый интернет-терминал

Компания «Заслон» разработала терминал «Сапфир», предоставляющий широкополосный доступ в интернет по спутниковой связи в Ku-диапазоне.

Созданный на базе плоской антенной решетки «Сапфир» позволяет подключиться к интернету через аппараты, расположенные на геостационарной орбите. Терминал обеспечивает высокую скорость передачи данных, которая подходит как для работы сложных приложений, так и для повседневного использования, заявляют в «Заслоне».

Устройство весом от 40 до 70 килограмм — в зависимости от типа исполнения — позволяет обеспечивать связь в движении на скоростях до 300 километров в час. «Сапфир» может быть установлен на автомобили, морские и речные суда, а также поезда.

Терминал может использоваться как гражданскими лицами, так и Воздушно-космическими силами, заявил коммерческий директор «Заслона» Евгений Григорьев. По его словам, устройство предназначено для работы на всей территории России, в том числе вдоль Северного морского пути.