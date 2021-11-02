В России создали средство для очищения окружающей среды от продуктов утечек нефти

Как рассказала автор проекта, студентка факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий Пермского Политеха Дарья Ефремова, сейчас особенно актуально создание биосорбентов для эффективного «разрушения» нефтяных загрязнений на основе отходов производства. Для создания биосорбента используется скоп — волокно, которое образуется на целлюлозно-бумажных предприятиях. В данный момент эти отходы накапливаются и занимают большие территории.

Кроме того, в воде и почве накапливаются отходы нефтедобычи, которые образуются в результате производственного процесса и технологических потерь. Новая разработка позволит очищать окружающую среду от нефтепродуктов с помощью биологического носителя, создающего условия для использования в качестве «разрушителей» отходов особых нефтеокисляющих микроорганизмов.

«Мы изучаем, как формируется микробиоценоз на поверхности носителя, в качестве которого выступают отходы производства. Если он подобран правильно, то это стимулирует микробный метаболизм. Носитель выполняет защитную функцию для живых клеток от неблагоприятных условий среды и помогает сохранить биохимическую активность микроорганизмов», — объяснила соавтор проекта, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха, научный сотрудник Лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий, кандидат технических наук Екатерина Белик.

Эта разработка позволит эффективно очищать окружающую среду от углеводородов и сократить объём накопленных отходов целлюлозно-бумажных производства. Может пригодиться предприятиям нефтегазового сектора и компаниям, специализирующимся на очистке почвы и воды от нефти и нефтепродуктов.