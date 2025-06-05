В России создали стекло для защиты от радиации

Учёные из Уральского федерального университета вместе с международными коллегами создали новый тип боросиликатных стёкол, которые на 28% лучше защищают от радиации по сравнению с бетоном и другими материалами. Разработка открывает возможности для создания тонких, прочных экранов и защитных очков для медицинского и промышленного оборудования. Исследователи подчеркнули, что благодаря использованию оксидов неодима и бария вместо токсичного свинца, удалось добиться высокой прозрачности и улучшить радиационную защиту.

Одной из ключевых особенностей стёкол стала их устойчивость к радиации, прозрачность и повышенная прочность. По словам учёных, их материалы превосходят даже коммерческое стекло RS-360, а их эффективность при гамма-излучении достигает 28,3%. Важным преимуществом стало отсутствие токсичных компонентов, что делает их экологически безопасными. Разработанные стекла также подходят для сварочных очков, защищающих от жёлтого и зелёного света, что важно при работе с радиоактивными поверхностями.

Новые стекла создаются методом плавления и закалки с использованием чистых компонентов. Исследование показало, что они на 16% эффективнее традиционных стёкол с высоким содержанием свинца. Учёные отмечают, что разработка улучшит защиту в ядерной промышленности, медицине и других областях, где требуется надёжная защита от радиации.