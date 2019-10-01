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В России создали сверхпрочный материал на замену стали

Прочность нового соединения превышает оную у стали более чем в два раза
Ученые НИТУ “МИСиС”, в сотрудничестве с коллегами из Германии и Швеции, опубликовали результаты совместной научной работы в журнале Nature Communications. Исследователи создали материал, сохраняющий структуру и свойства в нормальных условиях, несмотря на то, что создан он был при сверхвысоких давлениях.

Так, команда ученых применила сверхвысокое давление к такому материалу как рений, для чего они поместили металл в алмазную наковальню, после чего подали азот, сжимая при этом наковальню и ее содержимое. Единовременно рений нагревался свыше 1,7 тыс градусов Цельсия.

В результате данного метода у исследователей получилось создать особую монокристаллическую структуру, пернитрид рения, соединенный с двумя атомами азота. При обычных условиях объемный модуль данного материала составляет не более 400 ГПа, но после проведенной учеными процедуры она составила 428 ГПа, что более чем в два раза превышает подобное значение у стали.

Следующим шагом ученых будет попытка использовать и другие способы получения данного материала, например путем осаждения тонких пленок.

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