В России создали сверхпрочный материал на замену стали

Так, команда ученых применила сверхвысокое давление к такому материалу как рений, для чего они поместили металл в алмазную наковальню, после чего подали азот, сжимая при этом наковальню и ее содержимое. Единовременно рений нагревался свыше 1,7 тыс градусов Цельсия.

В результате данного метода у исследователей получилось создать особую монокристаллическую структуру, пернитрид рения, соединенный с двумя атомами азота. При обычных условиях объемный модуль данного материала составляет не более 400 ГПа, но после проведенной учеными процедуры она составила 428 ГПа, что более чем в два раза превышает подобное значение у стали.

Следующим шагом ученых будет попытка использовать и другие способы получения данного материала, например путем осаждения тонких пленок.