В России создали сверхупругий костный имплант

Сплав создан на основе циркония, титана и ниобия. Его характеристики воспроизводят упругость и поведение костной ткани под нагрузкой. По сообщениям, этот сплав может стать основой для современных костных имплантатов. Он должен решить проблему применения для этих целей титана, из-за которого разрушаются кости рядом с заменяемым участком.

В результате дальнейших исследований должны быть оптимизированы производственные технологии, которые позволят получать материал для промышленного импортозамещения.

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