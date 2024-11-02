В России создали светящиеся вещество для обнаружения опухолей

Учёные из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН вместе с коллегами из других научных учреждений создали новые химические соединения, которые не просто окрашивают, а могут подсвечивать опухолевые клетки. Это открытие стало возможным благодаря разработке специального класса, D-A-D-красителей, которые фосфоресцируют в диапазоне 900-1110 нанометров. Эксперты отметили, что использование таких длинноволновых люминофоров значительно улучшает обнаружение раковых клеток, снижая при этом негативное воздействие на организм.

Люминофоры — это вещества, способные поглощать и затем испускать свет. В медицине они могут выступать в роли «маяков» для врачей, показывая местоположение нездоровых клеток и позволяя целенаправленно воздействовать на них. Специалисты планируют создать такие красители, которые будут не только светиться, но и обладать минимальной токсичностью. Это особенно важно для онкобольных, у которых и так высокая нагрузка на организм.

Созданные D-A-D-красители содержат фрагменты-доноры и акцепторы, а также дополнительные ароматические кольца, которые повышают эффективность и стабильность красителей. Учёные провели тесты на клетках инфузории туфельки и получили обнадёживающие результаты: новые вещества не нанесли вреда клеткам. По мнению исследователей, такие люминофоры могут быть полезны не только для визуализации опухолевых клеток, но и в сочетании с различными терапиями, что позволит более эффективно бороться с раком и минимизировать побочные эффекты.