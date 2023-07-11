В России создали таблетки из фикуса, которые определяют качество воздуха

Учёные из Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), разработали таблетки, состоящие из измельчённого порошка эвкалипта и фикуса. Эти таблетки могут помочь определить качество воздуха и давать прогнозы о его состоянии в будущем. Ранее в средней полосе России для мониторинга использовали мхи, которые эффективно улавливают загрязняющие вещества, но в южных странах, таких как Египет, это не работает из-за жаркого климата.

В ОИЯИ учёные решили использовать эвкалипт и фикус, которые являются распространёнными растениями в Египте. Их листья собирали на уровне человека, чтобы получить информативные данные о воздухе и его влиянии на здоровье людей. Оказалось, что эти растения отлично работают как биомониторы, и мы даже смогли различить, откуда были собраны образцы: с деревьев вдоль дорог или внутри городов. Чтобы провести анализ, листья нужно было промыть, измельчить и из них сделать таблетки, которые затем облучались в лаборатории ОИЯИ.

Метод нейтронного активационного анализа показал содержание 34 элементов в образцах листьев и 40 элементов в образцах почвы. Было выяснено, что фикус Бенджамина более чувствителен к тяжёлым металлам и микроэлементам, чем эвкалипт. Это означает, что плантации фикусов могут служить уловителями городского загрязнения. Учёные также оценили потенциальный экологический риск и выяснили, что мышьяк и кадмий могут представлять опасность для здоровья местного населения. Однако для более точной оценки необходимы дальнейшие исследования.