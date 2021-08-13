В России создали технологию для диктовки диагнозов и рецептов голосом взамен рукописных вариантов и печати на компьютере

С её помощью врач могут облегчить свои рабочие будни, заменив написание информации для пациентов на бумаге или печати её на компьютере. Для этого врачу достаточно продиктовать необходимый текст голосом, рассказали Ferra.ru представители ЦРТ.

К уже имеющимся словарям врача общей практики и педиатра, рентгенолога КТ, МРТ, ПЭТ, патоморфолога, врача ультразвуковой диагностики и эндоскописта, разработчики добавили сразу два новых словаря медицинских терминов.

Речь идёт о словаре хирурга, используемом им при заполнении дневников больных, протоколов операций, в экстренном приёмном покое, а также словаре кардиолога, применяемый в ходе кардиологических обследований.

По словам компании, при разработке новых наборов слов ими было проанализировано более 500 тыс обезличенных протоколов. Это позволило обеспечить точность распознавания терминов на уровне более 93%.