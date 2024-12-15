В России создали технологию создания цифровой копии личности человека

Российские учёные представили платформу «Вечность» — уникальную разработку, позволяющую создавать цифровой образ сознания человека. По словам авторов, система фиксирует ключевые аспекты личности, включая ценности, воспоминания и компетенции. Каждый пользователь, отвечая на предложенные вопросы, может «упаковать» цифровую версию себя. «Мы видим в этом шаг в сторону эволюционной цифровизации», — отметил один из разработчиков, Василий Уроженко.

Для создания образа предусмотрен тест из 2287 вопросов, который разрабатывался более десяти лет. За это время учёные провели масштабные исследования и социологические опросы с участием сотен тысяч человек. Итогом прохождения теста станет «Большая книга жизни», которую можно сохранить в цифровом или физическом формате, включая печатный вариант или даже виниловую пластинку. При этом сбор данных анонимен: платформа не требует ввода персональной информации, а безопасность гарантируют криптографические алгоритмы.

Платформа разработана с акцентом на долгосрочную перспективу. Исследователи уверены, что перенос сознания на цифровой носитель станет реальностью. «Это возможность сохранить свою идентичность в будущем, которое неизбежно будет цифровым», — подчеркнул Андрей Щербаков. Проект ориентирован на широкую аудиторию, включая пользователей разного возраста, а удобный интерфейс делает процесс максимально комфортным.