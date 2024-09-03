В России создали технологию восстановления нервов светом

В Институте бионических технологий и инжиниринга при Первом МГМУ им. Сеченова разработали и успешно протестировали на крысах новый имплант для восстановления повреждённых нервов. В основе этой инновации лежит технология, которая использует красный свет для стимуляции регенерации. В университете рассказали, что благодаря воздействию света, имплант создаёт слабое электромагнитное поле, которое активизирует рост клеток без нагрева ткани.

Устройство состоит из органических полупроводников, которые представляют собой натуральные пигменты толщиной всего 60 нанометров. Эти пигменты наносятся на биосовместимую полимерную подложку, которая оборачивается вокруг повреждённого нерва. При облучении красным светом полупроводники создают электрические импульсы, что ускоряет процесс восстановления даже при серьёзных травмах. По словам учёных, биосовместимый материал сам по себе уже способствует регенерации, а дополнительная стимуляция делает процесс более эффективным.

Технологию протестировали на крысах с повреждёнными седалищными нервами. В одной группе нерв восстанавливался естественным образом, в другой — хирургически, а в третьей и четвёртой использовали имплант с разной степенью световой стимуляции. Результаты показали, что у крыс, чьи нервы стимулировались светом, восстановление проводимости прошло полностью, без побочных эффектов. Учёные отметили, что в будущем эту технологию можно будет применить и для восстановления нервов спинного мозга.