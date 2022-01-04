В России создали телескоп для контроля приближения к Земле астероидов

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В России создали телескоп для контроля приближения к Земле астероидовИ других опасных сближений
Учёные из Института прикладной математики имени Келдыша РАН запустили новый телескоп для контроля за космическими объектами и прогнозирования опасных сближений.
Речь идёт и о контроле за астероидами, и находящимися в космическом пространстве аппаратами. Телескоп находится на Алтае. Аппарат позволит специалистам решать различные расчётные задачи, связанные с изучением космоса и ракетных систем, а также с контролем ситуации на низких, средних и высоких околоземных орбитах.
Это же касается и контроля за космическим мусором.
Источник: Голая наука