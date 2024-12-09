В России создали теплозащитную пленку, способную пережить 1100 °С

Тестирование материала продемонстрировали во время визита гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

Ключевой особенностью плитки является её низкая теплопроводность. На видео образец нагрели газовой горелкой до почти 1000 °С, но температура на обратной стороне составила всего 34 °С. Такое изделие применяется в авиакосмической отрасли, металлургии и приборостроении.

Технология создания термопанелей разрабатывается предприятием на протяжении десятилетий.

Подобные материалы уже использовались в обшивке советского космического корабля «Буран», защищая его от аэродинамического нагрева до 1500 °С при входе в атмосферу.