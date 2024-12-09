Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2024, 07:42
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В России создали теплозащитную пленку, способную пережить 1100 °С

Впечатляющие технологии
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. Ромашина, входящее в состав Ростеха, представило теплозащитную плитку из кварцевого волокна, способную выдерживать экстремальные температуры до 1100 °С.
В России создали теплозащитную пленку, способную пережить 1100 °С
© Ferra

Тестирование материала продемонстрировали во время визита гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

Ключевой особенностью плитки является её низкая теплопроводность. На видео образец нагрели газовой горелкой до почти 1000 °С, но температура на обратной стороне составила всего 34 °С. Такое изделие применяется в авиакосмической отрасли, металлургии и приборостроении.

Технология создания термопанелей разрабатывается предприятием на протяжении десятилетий.

Подобные материалы уже использовались в обшивке советского космического корабля «Буран», защищая его от аэродинамического нагрева до 1500 °С при входе в атмосферу.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
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