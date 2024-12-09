В России создали теплозащитную пленку, способную пережить 1100 °С

Опубликовано 09 декабря 2024, 07:421 мин.
В России создали теплозащитную пленку, способную пережить 1100 °СВпечатляющие технологии
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. Ромашина, входящее в состав Ростеха, представило теплозащитную плитку из кварцевого волокна, способную выдерживать экстремальные температуры до 1100 °С.
Тестирование материала продемонстрировали во время визита гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.
Ключевой особенностью плитки является её низкая теплопроводность. На видео образец нагрели газовой горелкой до почти 1000 °С, но температура на обратной стороне составила всего 34 °С. Такое изделие применяется в авиакосмической отрасли, металлургии и приборостроении.
Технология создания термопанелей разрабатывается предприятием на протяжении десятилетий.
Подобные материалы уже использовались в обшивке советского космического корабля «Буран», защищая его от аэродинамического нагрева до 1500 °С при входе в атмосферу.