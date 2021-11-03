В России создали тест для определения эффективности антител к коронавирусу

Стандартные тесты проверяют количество антител и предполагаемую силу иммунного ответа. Новый тест позволяет определить «качество» антител — насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться.

По словам вирусолога Георгия Скрябина, данный тест разработали на основе образцов сыворотки крови пациентов и обычного иммуноферментного теста на антитела. Опытные образцы передали в Центральную клиническую больницу РАН для испытаний: важно понимать не только количество антител, но то, как они на самом дел будут себя проявлять — при равном количестве антител у разных людей, они могут быть более или менее эффективны.

Как отмечается, наиболее активные к коронавирусу антитела были у людей, которые переболели примерно год назад, а потом вакцинировались, и у недавно переболевших. У части сывороток переболевших людей антитела бывали довольно «слабые».

Другой эксперт, заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦКБ РАН Наталья Алёшенко рассказала, что знание активности антител поможет понять, стоит человеку вакцинироваться (ревакцинироваться) или нет.

В ближайшие время тест будет передан в Росздравнадзор для регистрации.