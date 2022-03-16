В России создали тест для определения различных вариантов омикрон-штамма

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В России создали тест для определения различных вариантов омикрон-штаммаИ прогнозирования эпидситуации
Специалисты ФМБА — Федерального медико-биологического агентства — создали тест для выявления разновидностей омикрон-штамма коронавируса.
Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По её словам, система называется «АмплиТест» и способна определять различные варианты «Омикрона», благодаря чему можно оценивать и прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране.
«Мы разработали «АмплиТест», выявляющий «Омикрон» и разновидности «Омикрона». Это три варианта «Омикрона», дифференцирующие от «Дельта», — уточнила Вероника Скворцова.
Источник: Известия