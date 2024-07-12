В России создали тест для подсчета социального рейтинга

Опубликовано 12 июля 2024, 07:54
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В России создали тест для подсчета социального рейтингаОн занимает не более 3-х минут
Российский государственный социальный университет (РГСУ) запустил тест для определения социального статуса, который не связан с госорганами.
Тест включает 32 вопроса и занимает около трех минут. Результатом теста становится диаграмма, показывающая текущий социальный статус и прогнозируемые изменения.
Диаграмма также демонстрирует, какое социальное направление преобладает у пользователя. Если прогнозный уровень ниже текущего, система предложит варианты для улучшения.
Тестирование проводится бесплатно, но предлагаются дополнительные платные услуги, такие как создание социального портрета и фирменного бланка с подписью, подтверждающей прохождение теста.
Отметим, что данная платформа не имеет ничего общего с китайским социальным рейтингом. На данный момент тест больше подходит для личного развлечения, чем чего-то далекоидущего.