В России создали тест для подсчета социального рейтинга

Тест включает 32 вопроса и занимает около трех минут. Результатом теста становится диаграмма, показывающая текущий социальный статус и прогнозируемые изменения.

Диаграмма также демонстрирует, какое социальное направление преобладает у пользователя. Если прогнозный уровень ниже текущего, система предложит варианты для улучшения.

Тестирование проводится бесплатно, но предлагаются дополнительные платные услуги, такие как создание социального портрета и фирменного бланка с подписью, подтверждающей прохождение теста.

Отметим, что данная платформа не имеет ничего общего с китайским социальным рейтингом. На данный момент тест больше подходит для личного развлечения, чем чего-то далекоидущего.