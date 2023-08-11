В России создали титановые кровеносные сосуды

Исследователи из Томского госуниверситета поделились новостью о создании искусственных сосудов, которые обладают высокой надёжностью и основаны на специальных металлических сетках. Эти сосуды разрабатываются с использованием никелид титана и полимерных материалов.

В медицине часто возникают ситуации, когда хирургам необходимо использовать искусственные сосуды по различным причинам, таким как проблемы с сосудами пациента из-за возрастных изменений или варикозной болезни. В таких случаях созданные искусственно сосуды могут быть очень полезными.

Учёные из ТГУ уже продолжительное время работают над искусственными сосудами разных размеров, используя отечественные полимеры. Внедрение этих разработок в практику хирургов поможет решить сложности, связанные с использованием пациентских сосудов, а также сделает лечение болезней сердечно-сосудистой системы более доступным и эффективным.

Специалисты разработали новую технологию создания искусственных сосудов из металлотрикотажных сеток, которые ранее использовались в операциях для восстановления мягких тканей и органов. Эти «титановые» сосуды сочетают в себе никелид-титановые сетки с полимерами, делая их гибкими, прочными и выносливыми.

Этот метод также позволяет сосудам выдерживать высокое давление и тяжёлые нагрузки, действуя как страховка от возможных осложнений. Учёные уже получили грант для разработки методики массового производства этих сосудов и металлополимерных композитов, на которых они основаны.