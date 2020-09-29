В России создали тончайшую камеру для смартфонов и видеорегистраторов

Так, для линзы диаметром 25 мм и фокусным расстоянием 100 мм специалисты, экспериментальным путем, получили значение функции рассеяния точки около 16 микрон, говорится в публикации научной работы. Также разработчики камеры заявили о том, что к ней уже успели проявить интерес несколько производителей смартфонов из-за рубежа. При этом, разработанную русскими экспертами концепцию компактного объектива предложили для проекта Starshot — аппарата, который хотят отправить к звезде Альфа Центавра.

Как заявляют ученые из Самарского университета, приложившие руку к свежей разработке, прямо сейчас они занимаются преодолением таких недостатков изобретения, как малая светосила и высокое светорассеяние.