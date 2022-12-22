В России создали тренажёр для обучения полётам на боевых дронах

С помощью данного инструмента специалисты смогут обучиться прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня. Все три типа задач очень важны во время современных боевых действий.

По словам специалистов, «Корзина» позволяет создавать на неподготовленном пространстве площадью до 3 кв км различные тактические ситуации. В том числе моделировать упражнения независимо от местности и времени суток.

Тренажёр также может похвастаться впечатляющим временем автономной работы — свыше 12 часов. При этом открытая архитектура комплекса позволяет расширять его функционал в будущем, не требуя для этого перепроектирования с нуля.