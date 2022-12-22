В России создали тренажёр для обучения полётам на боевых дронах

В России создали тренажёр для обучения полётам на боевых дронахПолучилось вполне мобильное решение
Директор по развитию «ALFA Центр мишеней» Анатолий Сманцер рассказал о свежей разработке компании — универсальном тренажёре «Корзина» для обучения операторов дронов.
Фото: iot.ru
С помощью данного инструмента специалисты смогут обучиться прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня. Все три типа задач очень важны во время современных боевых действий.
По словам специалистов, «Корзина» позволяет создавать на неподготовленном пространстве площадью до 3 кв км различные тактические ситуации. В том числе моделировать упражнения независимо от местности и времени суток.
Тренажёр также может похвастаться впечатляющим временем автономной работы — свыше 12 часов. При этом открытая архитектура комплекса позволяет расширять его функционал в будущем, не требуя для этого перепроектирования с нуля.