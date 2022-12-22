Наука и технологии
13:20, 22 декабря 2022
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В России создали тренажёр для обучения полётам на боевых дронах

Получилось вполне мобильное решение

Директор по развитию «ALFA Центр мишеней» Анатолий Сманцер рассказал о свежей разработке компании — универсальном тренажёре «Корзина» для обучения операторов дронов.

В России создали тренажёр для обучения полётам на боевых дронах

Фото: iot.ru

С помощью данного инструмента специалисты смогут обучиться прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня. Все три типа задач очень важны во время современных боевых действий.

По словам специалистов, «Корзина» позволяет создавать на неподготовленном пространстве площадью до 3 кв км различные тактические ситуации. В том числе моделировать упражнения независимо от местности и времени суток.

Тренажёр также может похвастаться впечатляющим временем автономной работы — свыше 12 часов. При этом открытая архитектура комплекса позволяет расширять его функционал в будущем, не требуя для этого перепроектирования с нуля.

Источник:Lenta.ru
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