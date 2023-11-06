В России создали улучшенное ПО для управления персоналом

Компания GAGAR>N, создатель российского серверного оборудования и программного обеспечения, представила улучшенную версию системы EMS (Element Management System) для управления ИТ-инфраструктурой. Это позволяет управлять серверами, особенно на ОС Linux, и получать подробные отчёты о состоянии инфраструктуры. Документация для пользователей теперь доступна непосредственно через интерфейс системы.

EMS способствует централизованному мониторингу и управлению корпоративной ИТ-инфраструктурой, независимо от производителя оборудования. Это облегчает жизнь системным администраторам и позволяет системе работать с оборудованием разных производителей. Она также обладает интуитивным интерфейсом для просмотра состояния инфраструктуры и быстрого реагирования на проблемы.

EMS подходит для инфраструктур разных размеров, позволяя администраторам управлять серверами, планировать операции и добавлять дополнительные поля для описания устройств. Технология SSO (Single Sign-on) облегчает процесс администрирования, а система теперь поддерживает операционные системы семейства Linux.