В России создали улучшенную энергоустановку для ГЭС

Учёные из Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали энергоустановку с турбиной, вдохновлённой плавниками горбатого кита. Принцип, заимствованный у морского гиганта, помог увеличить эффективность турбины за счёт улучшения обтекания лопастей и повышения подъёмной силы. Это привело к росту коэффициента полезного действия устройства. Вдобавок, система использует тепло, выделяемое при работе, для отопления и горячего водоснабжения.

Новая установка не только генерирует электричество, но и эффективно использует тепло, что делает её полезной в удалённых районах с небольшими реками. Она может снабжать электроэнергией и теплом потребителей, которые не подключены к централизованным системам энергоснабжения. Это особенно актуально для труднодоступных территорий, где автономные решения становятся незаменимыми.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил, что использование природоподобных технологий в энергетике — важный шаг на пути к экологически чистым и эффективным решениям. Он подчеркнул, что такие подходы позволяют не только повысить эффективность энергоустановок, но и снизить их негативное воздействие на природу.