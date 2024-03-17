В России создали улучшенные устройства для добычи нефти

В добыче нефти часто используется метод гидроразрыва пласта для создания эффективных скважин. Он увеличивает поток жидкости, но может вызывать проблемы с выносом газа и абразивных частиц породы. Обычные насосы не справляются с такими смесями, поэтому в нефтедобывающем оборудовании устанавливают газосепараторы. Однако существующие модели не всегда эффективны из-за разрушения при накоплении частиц породы.

Учёные из Пермского Политеха представили новый газосепаратор, рассчитанный на высокую нагрузку и агрессивные условия работы. Они обнаружили, что проблема разрушения оборудования связана с особенностями движения жидкости и накоплением абразивных частиц. Путём оптимизации формы и конструкции газосепаратора учёные смогли уменьшить износ и повысить эффективность его работы.

Используя математическое моделирование и стендовые испытания, учёные смогли создать газосепаратор с высокой гидроабразивной стойкостью. Это поможет снизить износ оборудования и повысить эффективность добычи нефти. Разработка новых устройств уже завершается, и в скором времени они будут готовы для серийного производства.