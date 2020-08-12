В России создали "умную" систему для выявления спама в почте

Сообщается, что работает технология на базе самостоятельного анализа. Так, она изучает характерные для фишинга и спама признаки из обезличенной клиентской статистики. Базируясь на вводных данных технологи самостоятельно создает кластеры, в частности, на базе изученной последовательности размещения полей в заголовках рассылок.

”При обнаружении потенциального спам-сообщения технология сравнивает его структуру с типовыми образцами из кластера. Таким образом увеличивается уровень проактивного обнаружения спама с "более широким" охватом”, - поделился специалист, отметив, что новая система позволяет уменьшать потери пропускной возможности сетей и почтовых серверов. Кроме того, благодаря ей у пользователей больше не будет необходимости уделять время самостоятельному отбору почтового трафика, а также формированию уникальных защитных списков.