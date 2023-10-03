В России создали «умную» систему проверки паспортов стран СНГ

В Едином реестре российских программ, Минцифры, появилась новая система, которая использует искусственный интеллект для проверки подлинности паспортов стран СНГ. Это инновационное решение разработала российская компания Smart Engines, и оно будет полезно финансовым организациям, нотариусам, авиакомпаниям и другим, которые определяют личность клиентов по паспортам.

Эта система может моментально извлекать информацию из паспортов граждан РФ и стран СНГ, таких как Армения, Беларусь, Казахстан, и другие. Она также проверяет подлинность документов в трёх спектральных диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Этот процесс занимает всего несколько секунд.

Программное обеспечение способно выявлять подделки, муляжи и другие признаки поддельных документов, такие как фальсификация шрифтов и печатей. Оно также может автоматически считывать данные с документов с встроенными чипами. Важно отметить, что система работает локально на рабочей станции и не передаёт данные на сторонние серверы.

Это важное решение, которое поможет предотвратить мошенничество, связанное с поддельными документами, и снизить риски для компаний и организаций, работающих с документами.