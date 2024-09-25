В России создали «умную» стельку для обуви

Команда специалистов МФТИ разработала «умные» стельки, которые помогают анализировать распределение давления по стопе и подбирать нужные ортопедические вставки. Для сбора данных о походке пациента требуется всего около 20 минут, сообщает МФТИ.

Стелька оснащена 64 сенсорами, которые фиксируют параметры движения и передают информацию на специальный модуль через Bluetooth. Этот модуль прикреплён к обуви и отправляет данные на компьютер врача, который затем анализирует их.

По словам Георгия Машкова из МФТИ, новая технология позволяет глубже понять, как распределяется нагрузка на стопу. Например, если давление распределяется неравномерно, это может привести к повреждениям связок или суставов. Раньше врачам приходилось подбирать ортопедические стельки методом проб и ошибок, что могло занять много времени. Теперь с помощью «умных» стелек можно быстро найти идеальный вариант. В ближайшее время разработчики планируют начать мелкосерийное производство этих стелек.