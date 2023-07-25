В России создали «умную» трость для слабовидящих

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали устройство для слепых и слабовидящих, чтобы они могли легче ориентироваться в окружающем пространстве. Это ассистивное устройство, которое использует ультразвук для измерения расстояния до объектов. Вибрация передаёт пользователю приблизительное расстояние до больших препятствий, а встроенная заряжаемая батарея делает его удобным для использования как носимого гаджета.

Возможность точнее оценивать расстояние до предметов поможет людям с ограниченным зрением передвигаться с большей уверенностью, особенно в новых местах. Разработчики уделяли особое внимание качеству и дизайну устройства, чтобы сделать его удобным и функциональным. Это устройство может стать ценной альтернативой тем редким подобным гаджетам, которые сейчас сложно приобрести в России из-за их недостаточного количества и высокой стоимости.