В России создали уникальный боевой самолёт с ракетами обратного действия

В качестве одного из главных преимуществ новой возможности называется способность с её помощью перехватывать цели, которые находятся позади летательного аппарата. При этом, по данным источника, близкого к военной отрасли, применение РЛС заднего обзора на тяжёлых бомбардировщиках наиболее целесообразно.

Не в последнюю очередь это связано с маломанёвренностью таких машин — они «просто могут не успеть развернуться носом к противнику». А ракеты обратного старта решают данную проблему.

Напомним, что ранее с комментариями по поводу полёта первого российского Ту-160М выступили в США. Наши коллеги из The Drive отметили, что новинку может будет использовать в дальних миссиях, например, в Сирии, а также с арктических авиабаз.