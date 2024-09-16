В России создали уникальный датчик температуры

Учёные из Южно-Уральского госуниверситета создали уникальный самокалибрующийся датчик температуры на основе ферритовых элементов. Как сообщили в пресс-службе вуза, этот датчик обещает высокую точность измерений и не требует постоянной поверки, благодаря встроенной функции автоматической самодиагностики. Его разработкой руководил Владимир Живулин, старший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов.

По словам учёных, новое устройство может проверять точность своих показаний при каждом цикле нагрева и охлаждения. Конструкция измерительной части сенсора уже запатентована, и в неё входят как измерительная часть, так и программно-аппаратный комплекс, способный правильно обрабатывать сигналы. В этом году перед командой стоит задача доработать электронный блок управления и, что более важно, создать алгоритм автоматической калибровки.

Успех в разработке алгоритма автоматической самокалибровки, по мнению учёных, выведет ЮУрГУ в число мировых лидеров по созданию интеллектуальных средств измерений. Интерес к их разработке проявило крупное промышленное предприятие, занимающееся производством датчиков для различных отраслей, включая атомную промышленность. Применение самодиагностирующегося датчика температуры в атомной отрасли поможет сократить количество радиоактивных отходов, что сделает эту сферу более безопасной и экологичной.