В России создали универсальную горнодобывающую машину

Исследователи из Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ) СО РАН разработали универсальную, которая повысит эффективность добычи угля и других полезных ископаемых.

В основе разработки — шагающая крепь, самопередвигающаяся машина, которая поддерживает кровлю и боковые стороны горной выработки, не давая породе обрушиться. Их применяют для аварийно-спасательных работ, а также для помощи в передвижении по выработке других горных машин. Однако шагающие крепи медленные, сложны в конструкции и управлении.

По запросу угольных предприятий исследователи разработали крепь, которая оптимизирует работу комплекса глубокой разработки пласта — автономной системы, позволяющей добывать уголь там, где не выгодно это делать традиционным открытым способом.

Разработанная специалистами крепь оснащена гидромолотом для дробления крупногабаритных кусков породы и ковшами для погрузки породы на скребковый конвейер. Также ученые разработали специальное программное обеспечение, позволяющее управлять машиной дистанционно.

Машина, отмечает один из разработчиков, ведущий научный сотрудник лаборатории эффективных технологий разработки угольных месторождений ФИЦ УУХ СО РАН Борис Анферов, позволит разрабатывать запасы угля за пределами крутых пластов. Они зачастую содержат ценные минералы — к примеру, алмазы и золото — стоимость которых многократно превышает цену добычи содержащей их горной массы.

Внедрять новую установку планируется с 2024 года на шахте «Южная» в Кузбассе.