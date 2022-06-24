В России создали ускоритель частиц размером с обычную комнату

Сообщается, что в основу устройства лёг высокоэнергетический лазер PHELIX и направили его луч на мишень из полимерной пены. Мощность луча при этом достигал 1015 Вт.

В создании пены специалисты использовали материал триацетат целлюлозы с плотностью всего 2 мг/см3. При первом импульсе лазера, который продлился 1 наносекунду, была произведена ионизация атомов мишени для создания плазменного облака. А вот следующий импульс длился пикосекунду и призван ускорить электроны в плазме.

Отметим, что по последним данным, при создании установки, отечественные ученые установили рекорд по эффективности преобразования энергии лазера в гамма-кванты с энергией выше 10 МэВ.