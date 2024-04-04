В России создали ускоритель плазмы для межпланетных миссий

Ускоритель плазмы – это ключевой элемент нового типа двигателя, который будет генерировать тягу не менее 6 Н и удельный импульс не менее 100 км/с.

Это позволит совершать межпланетные перелеты и налаживать регулярный обмен грузами между Землей и Луной.

Средняя мощность такого двигателя в импульсно-периодическом режиме может достигать 300 кВт.

«Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.