В России создали ускоритель плазмы для межпланетных миссий

Опубликовано 04 апреля 2024, 08:04
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В России создали ускоритель плазмы для межпланетных миссийЖдем первых полетов
Специалисты Росатома совершили настоящий прорыв – они создали «сердце» плазменного ракетного двигателя, которое позволит России совершить огромный шаг вперед в освоении космоса.
Ускоритель плазмы – это ключевой элемент нового типа двигателя, который будет генерировать тягу не менее 6 Н и удельный импульс не менее 100 км/с.
Это позволит совершать межпланетные перелеты и налаживать регулярный обмен грузами между Землей и Луной.
Средняя мощность такого двигателя в импульсно-периодическом режиме может достигать 300 кВт.
«Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.