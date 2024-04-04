В России создали устройство для наблюдения за медленными нейтронами

Ученые из Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований разработали новый детектор для тепловых и холодных нейтронов. Это устройство более устойчиво к радиации и работает дольше в нейтронных пучках. Оно помогает контролировать плотность потока нейтронов и может быть легко увеличено в размерах.

Прототип этого детектора уже создан, и его планируется использовать на реакторе ИБР-2 для исследований в различных областях. Этот детектор работает на основе твердотельного конвертера, который делает его эффективным для регистрации нейтронов различных энергий.

Ученые отмечают, что их детектор имеет высокую точность, быстродействие и долговечность. Производство и использование этого детектора будет осуществляться на специализированном участке в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.

Константин Катин из Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) объясняет, что они создали новый детектор для нейтронов. Этот детектор лучше выдерживает радиацию и работает дольше в сравнении с другими. Он также более точно контролирует поток нейтронов и может быть легко увеличен в размерах.

Детектор уже протестирован в лаборатории и готов к использованию на реакторе ИБР-2 для различных исследований. Он базируется на твердотельном конвертере, что делает его эффективным для регистрации нейтронов различной энергии.

Этот новый детектор обещает быть более точным и долговечным по сравнению с другими. Он будет производиться и использоваться в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ для научных исследований.