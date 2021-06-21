В России создали устройство для сбора внеземных предметов

Разработкой инструмента занимались специалисты Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина, пишет ТАСС. Само изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам (БКА).

При этом его главное предназначение — поиск и сбор наноразмерных объектов внеземного происхождения, которые скопились в космических пылевых структурах, рассказали создатели.

Конструкция устройства вполне понятная и обывателю. Оно состоит из ленты с установленными на ней солнечными батареями и микроконтейнерами. Верхняя и нижняя часть аппарата включают в себя шины для создания электрического поля — именно оно и притягивает даже наноразмерные объекты.