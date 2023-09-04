В России создали устройство, имитирующее радиацию космоса

В России создали устройство, имитирующее радиацию космосаЕго будут использовать при разработке электроприборов для космических кораблей
Российские учёные разработали устройство, которое имитирует космическую радиацию. Это поможет при разработке электроники для космоса
Научный центр сертификации элементов и оборудования (НЦ СЭО), который является частью холдинга «Российские космические системы» (РКС), госкорпорации Роскосмос, разработал новое устройство — гамма-лучевой облучатель. Этот облучатель может имитировать радиацию, подобную той, что существует в космическом пространстве. Он был запатентован и создан из отечественных компонентов. Гамма-лучевой облучатель предназначен для тестирования электронных компонентов и устройств, которые будут работать в агрессивных условиях космоса.
Это устройство воссоздаёт космическую радиацию, которая может повредить электронику и компоненты на космических аппаратах. Имитация такой радиации на орбите позволяет проверить, насколько надёжной и радиационно безопасной является аппаратура. Гамма-лучевой облучатель обеспечивает надёжность и безопасность при использовании благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации.
Разработка этой технологии также сократит время производства космической аппаратуры и откроет новые возможности для исследований в области радиационной физики и химии. Это устройство будет полезным для создания надёжной космической аппаратуры и контроля качества её компонентов. НЦ СЭО является важным центром для разработки испытательного оборудования и сертификации элементной базы для космической промышленности России.