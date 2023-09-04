В России создали устройство, имитирующее радиацию космоса

Научный центр сертификации элементов и оборудования (НЦ СЭО), который является частью холдинга «Российские космические системы» (РКС), госкорпорации Роскосмос, разработал новое устройство — гамма-лучевой облучатель. Этот облучатель может имитировать радиацию, подобную той, что существует в космическом пространстве. Он был запатентован и создан из отечественных компонентов. Гамма-лучевой облучатель предназначен для тестирования электронных компонентов и устройств, которые будут работать в агрессивных условиях космоса.

Это устройство воссоздаёт космическую радиацию, которая может повредить электронику и компоненты на космических аппаратах. Имитация такой радиации на орбите позволяет проверить, насколько надёжной и радиационно безопасной является аппаратура. Гамма-лучевой облучатель обеспечивает надёжность и безопасность при использовании благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации.

Разработка этой технологии также сократит время производства космической аппаратуры и откроет новые возможности для исследований в области радиационной физики и химии. Это устройство будет полезным для создания надёжной космической аппаратуры и контроля качества её компонентов. НЦ СЭО является важным центром для разработки испытательного оборудования и сертификации элементной базы для космической промышленности России.