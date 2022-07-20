В России создали вакцину для профилактики оспы

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В России создали вакцину для профилактики оспыВ том числе обезьяньей
Федеральное медико-биологическое агентство разработало универсальную вакцину для профилактики оспы.
Особенностью препарата является возможность профилактики оспы обезьян, что актуально для текущей ситуации.
«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования её безопасности. Идёт подготовка к доклиническим исследованиям её эффективности», — рассказали в ФМБА.