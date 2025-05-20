В России создали вакцину от аллергии на кошек

Учёные Сеченовского университета вместе с коллегами из Вены разработали новую технологию для лечения аллергии на кошек. Они создали вакцину, которая отличается безопасностью и эффективностью по сравнению с традиционными методами. Сейчас два варианта вакцины готовятся к клиническим испытаниям, и результаты выглядят многообещающими.

По словам исследователей, аллергия на кошек вызвана особыми белками, такими как Fel d 1, которые выделяются кошачьей шерстью и слюной. Обычно для борьбы с этим применяют вакцины на основе экстрактов аллергенов, но они могут вызывать побочные эффекты и требуют длительного лечения. Новая молекулярная вакцина решает эти проблемы, так как содержит только фрагменты аллергенов, которые запускают защитный иммунный ответ, но не провоцируют сильную аллергическую реакцию.

Тесты на животных показали, что две инъекции новой вакцины способны блокировать до 85% аллергической реакции, что значительно превышает эффективность существующих препаратов. Кроме того, вакцина потенциально может работать и против аллергии на собак и лошадей. Учёные уверены, что эта разработка станет важным шагом в лечении аллергии, а также продемонстрирует возможности современных технологий в медицине.