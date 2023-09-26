В России создали вакцину от кишечной инфекции для животных

Учёные из Кубанского госагроуниверситета разработали новую вакцину для борьбы с кишечной инфекцией, которая затрагивает молодых крупнорогатых скотов и свиней. Эта вакцина, представленная в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030», может снизить смертность от этой болезни в 2,5 раза. Новая вакцина использует экзометаболиты кишечных палочек и адъювантный комплекс, который улучшает иммунитет у животных, повышает их резистентность и, следовательно, общее благополучие.

Эшерихиоз, кишечная инфекция, стала более распространённой среди сельскохозяйственных животных в последние десять лет. Заболеваемость может превышать 40%, что негативно сказывается на развитии животноводческой отрасли и продовольственной безопасности страны.

Новая вакцина показала снижение заболеваемости у молодых животных и значительное уменьшение летальности. Профилактический эффект составил 92% для телят и 84,9% для поросят. Эта вакцина также имеет значение для человеческого здоровья, так как токсигенные штаммы кишечной палочки могут вызывать пищевые инфекции у людей.

Разработка данной вакцины началась ещё в 2018 году, и в настоящее время она запатентована и проходит государственную регистрацию, имея необходимые разрешения для использования. Эта работа входит в рамки стратегической программы «Приоритет-2030» и призвана улучшить здоровье животных и обеспечить продовольственную безопасность.