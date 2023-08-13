В России создали восьмиколёсный вездеход с запасом хода 2500 км

В России создали восьмиколёсный вездеход с запасом хода 2500 кмИнтересный аппарат
В России представили новый прототип вездехода Бурлак, который теперь может похвастаться восемью колёсами. До этого момента он был известен лишь версией на шести колесах.
Согласно информации от Telegram-канала «Автопоток», новинка всё ещё находится на стадии прототипа, и о начале массового производства говорить рано.
Однако уже сейчас известны некоторые впечатляющие характеристики вездехода. Так, его клиренс составляет целых 800 мм, что позволит ему преодолевать самые сложные препятствия.
Но самое главное — его запас хода достигает рекордных 2500 км! Кроме того, грузоподъёмность увеличенного Бурлака равна пяти тоннам, а максимальная скорость может достигать 70 км/ч.
Ожидается, что более подробная информация о новом вездеходе, а также о других интересных новинках, таких как «АГ34» от создателя Шерпа, будет представлена завтра.