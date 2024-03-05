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Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2024, 15:45
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В России создали VR-приложение для терапии детей с аутизмом

Первое в стране
Специалисты из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ представили первое в России VR-приложение для терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра (РАС). Оно позволит детям развивать социальные, бытовые и адаптивные навыки в контролируемой виртуальной среде.
В России создали VR-приложение для терапии детей с аутизмом

© Ferra.ru

Программа позволяет детям с аутизмом осваивать новые навыки, такие как правила дорожного движения, походы в магазин, поездки на общественном транспорте и другие, в безопасной виртуальной среде, минимизируя стрессы. VR-приложение уже успешно прошло тестирование на подростках с РАС, показав положительные результаты.

По словам разработчиков, приложение создаёт максимально реалистичные сценарии, в которых ребенок полностью погружается, обучаясь и развиваясь в виртуальной среде. Подобные IT-решения успешно применяются в других странах.

В настоящее время команда проекта продолжает тестирование, а в будущем планирует адаптировать программу для использования в домашних условиях без участия специалиста. Этот шаг открывает новые возможности для помощи детям с РАС в их повседневной жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.