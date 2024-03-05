В России создали VR-приложение для терапии детей с аутизмом

Программа позволяет детям с аутизмом осваивать новые навыки, такие как правила дорожного движения, походы в магазин, поездки на общественном транспорте и другие, в безопасной виртуальной среде, минимизируя стрессы. VR-приложение уже успешно прошло тестирование на подростках с РАС, показав положительные результаты.

По словам разработчиков, приложение создаёт максимально реалистичные сценарии, в которых ребенок полностью погружается, обучаясь и развиваясь в виртуальной среде. Подобные IT-решения успешно применяются в других странах.

В настоящее время команда проекта продолжает тестирование, а в будущем планирует адаптировать программу для использования в домашних условиях без участия специалиста. Этот шаг открывает новые возможности для помощи детям с РАС в их повседневной жизни.

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