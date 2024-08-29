В России создали VR-тренажёр для людей с неврологическими нарушениями

В Клинике нервных болезней им. А. Я. Кожевникова тестируют новый прибор для реабилитации, который использует технологии виртуальной реальности и биологической обратной связи. Этот аппарат, названный «Флоу», помогает пациентам с лёгкими и умеренными когнитивными нарушениями самостоятельно создавать новые нейронные связи без помощи врачей. Об этом сообщают специалисты Первого МГМУ им. Сеченова.

Нейрореабилитация фокусируется на восстановлении функций нервной системы у людей, страдающих от различных неврологических заболеваний. Сюда входят инсульты, нейродегенеративные болезни и хронические боли. Основная задача нейрореабилитации — восстановить повреждённые нервные пути и улучшить двигательные функции, координацию, баланс и речь.

Комплекс «Флоу» включает монитор, VR-очки, наушники, джойстики и специальное кресло для удобства пациента. Во время сеансов пользователи обучаются разным техникам, что помогает им устанавливать новые нейронные связи. Как отметила врач-невролог Ксения Шевцова, перед началом реабилитации каждого пациента оценивают по нейропсихологическим функциям, включая когнитивные тесты. Затем они проходят от семи до десяти сеансов с различными режимами, такими как «Нейро», «Арт» и «Релакс», и после этого снова проходят оценку своих функций.