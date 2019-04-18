В России создали высокоэффективный магнитный холодильник

Пресс-служба сообщила: «Принципиально новый тип холодильников разработали исследователи из Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Тверского государственного университета. В основе разработки твердотельная магнитная система, по энергоэффективности превосходящая газокомпрессорные механизмы обычных холодильников на 30—40 процентов».

Как пояснил старший научный сотрудник МИСиС Дмитрий Карпенков, основным достижением разработчиков стало то, что им удалось реализовать каскадный эффект — когда бруски из металла гадолиния размещены на специальном колесе, которое при вращении с большой скоростью помещает их в магнитное поле.

По словам Карпенкова, технология относительно молодая — ей порядка 20 лет, но каскадный принцип впервые удалось реализовать именно российским исследователям. Уже существующие в мире установки не могут охлаждать слишком сильно, а способны лишь поддерживать определенную температуру.

Размеры созданного сейчас лабораторного образца не превышают 15 сантиметров. Основное применение компактного устройства разработчики видят в автомобильных кондиционерах или охлаждающих системах для микропроцессорной техники.