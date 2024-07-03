В России создали замену GitLab и GitHub

Компании K2Тех и «РеСолют», входящая в «Группу Астра», объединили усилия для поддержки российских разработчиков программного обеспечения через платформу GitFlic. Это партнёрство направлено на ускорение перехода к технологически независимому IT-ландшафту в России.

GitFlic разработана как альтернатива известным зарубежным платформам, таким как GitLab, GitHub и Microsoft Azure. Она предлагает широкий набор функций, включая управление разработкой, непрерывную доставку (CD), интеграцию с контейнерами и пакетами, а также совместимость с системами управления задачами.

Использование GitFlic позволяет компаниям не только сократить время и затраты на разработку ПО через непрерывную интеграцию (CI), но и обеспечить безопасное хранение данных в соответствии с требованиями российского законодательства. Это особенно актуально в условиях ограничений на использование зарубежных сервисов, которые могут повлиять на безопасность и надёжность разработки.

«Наше сотрудничество с K2Тех направлено на поддержку непрерывности бизнес-процессов в российских компаниях. Мы создаём возможности для разработки новых продуктов без рисков, связанных с санкциями», — подчеркнул Антон Воробьёв, руководитель направления «Инновационные технологии» в K2Тех.

Таким образом, GitFlic представляет собой не только технологическую платформу, но и стратегическое решение для российских компаний, стремящихся к устойчивому и безопасному развитию в условиях современных геополитических вызовов.